DOVBYK: “Non sono del tutto soddisfatto delle mie prestazioni. So che posso fare meglio, mi serve solo del tempo”

AS ROMA NEWS – Artem Dovbyk ha parlato al termine della partita vinta per 3 a 1 sul Genoa. Queste le dichiarazioni dell’attaccante ucraino in conferenza stampa:

Ci racconti come sta andando il tuo ambientamento nel calcio italiano?

“difficile qua, più della Liga dove ci sono più spazi. Ma sto migliorando come attaccante, mi sto adattando e lo sto cercando di dimostrare in campo”.

Quando festeggi un gol sembri quasi triste. Come mai?

“Non sono completamente soddisfatto delle mie prestazioni, so che posso fare meglio in campo e so che è una questione di tempo”.

Cosa ti ha dato Ranieri dal suo arrivo?

“Il mister chiede di servirmi di più e questo mi sta permettendo di creare più occasioni da gol”.

Come ti trovi con Pellegrini, Dybala ed El Shaarawy? Hai avvertito il peso di giocatori come Lukaku, Batistuta, Montella o Totti?

“Miglioriamo ogni giorno con giocatori di qualità come Dybala o Pellegrini. E’ solo questione di tempo, ogni partita giochiamo meglio. Non sento troppo pressione, anche per Dzeko la prima stagione ha avuto delle difficoltà e poi sappiamo cosa è successo dopo. Serve solo tempo per adattarsi e trovare l’intesa giusta”.

Sei diventato molto importante, giochi sempre. Vorresti un’alternativa per riposare o è un vantaggio per te?

“Per l’attaccante c’è sempre molta pressione, ci si aspetta che segni tre gol a partita ma questo non è possibile. Mi sto godendo questo momento”

