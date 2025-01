ROMA-GENOA 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma raccoglie altri tre punti all’Olimpico battendo per 3 a 1 il Genoa grazie alle reti di Dovbyk, El Shaarawy e l’autogol di Leali.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i liguri nel match valido per la ventunesima giornata di campionato:

Svilar 6 – Miretti gli scalda appena i guanti, poi Masini lo fredda con un destro dall’interno dell’area. Nella ripresa praticamente mai impegnato.

Mancini 6 – Prestazione attenta, senza particolari sbavature.

Hummels 6,5 – Si occupa con cura di Pinamonti, rendendolo inoffensivo. Dal 75′ Celik 6 – Entra per dare più copertura alla fascia destra.

Ndicka 6,5 – Gioca con precisione sia da interno di sinistra che da centrale.

Saelemaekers 6,5 – Impreciso in un paio di conclusioni, poi però pennella il cross per Pellegrini che porta al vantaggio romanista. In un momento di grazia. Dal 75′ Pisilli 6 – Prova a trovare la strada del gol ma senza successo.

Konè 7 – Bella presenza in mezzo al campo, anche se spesso sembra predicare nel deserto. Quando cambia passo è inarrestabile, e da una sua sgasata nasce la rete che chiude il match.

Paredes 6 – Ritmi troppo bassi nel primo tempo, e l’argentino paga dazio non riuscendo a trovare le giocate illuminanti in mezzo al campo. Nella ripresa lascia al connazionale Dybala il compito di accendere la luce.

Angelino 7 – Duella con Zanoli, l’esterno che spinge di più dei liguri. Da una sua incursione nasce la rete del nuovo sorpasso giallorosso, provvidenziale anche nei recuperi difensivi.

Dybala 7 – Centra l’incrocio dei pali con una punizione magistrale, poi però non riesce a incidere per tutto il primo tempo. Nella ripresa cambia registro crescendo a dismisura. Avrebbe meritato il gol. Dall’85’ Soulè sv.

Pellegrini 5,5 – Entra in modo decisivo nell’azione del gol del vantaggio romanista, ma poi è troppo pigro in copertura su Masini in occasione della rete del pari genoano. Prima dell’intervallo prende un colpo al ginocchio e Ranieri lo lascia negli spogliatoi. Dal 46′ El Shaarawy 7 – Il suo ingresso in campo cambia il match. Segna un bel gol che rimette avanti i suoi, poi crea tanti pericoli nella metà campo avversaria.

Dovbyk 6 – Timbra il cartellino con un gol facile facile a due passi dalla porta avversaria. Resta però troppo avulso dal gioco. Può e deve fare di più. Dall’85’ Shomurodov sv.

CLAUDIO RANIERI 7 – Con lui in panchina la Roma ha cambiato passo, tirandosi fuori dalle sabbie mobili. La squadra ha di nuovo coerenza e convinzione. Oggi tre punti meritati, la scia di risultati utili continua.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

