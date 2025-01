EL SHAARAWY: “Grande secondo tempo. La Roma non può essere decima, dobbiamo arrivare il più in alto possibile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Genoa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

STEPHAN EL SHAARAWY A SKY SPORT

Sei entrato bene in partita.

“Sono entrato con la voglia di aiutare la squadra a cambiare il risultato, è andata bene. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, abbiamo avuto una buona risposta, per cui siamo contenti del risultato e della prestazione”.

Un giudizio sul campionato?

“Dovevamo fare di più, non è stato l’inizio di stagione che ci aspettavamo. Nell’ultimo periodo stiamo andando meglio e con mister Ranieri abbiamo trovato un po’ più di continuità. Siamo consapevoli che la Roma non deve essere decima, dobbiamo stare nelle posizioni alte e cercheremo di arrivare il più in alto possibile”.

STEPHAN EL SHAARAWY A DAZN

Sulle 300 presenze.

“Sì, penso che sia il più bel regalo che potevo farmi. 300 presenze con questa maglia, un gol importante per la vittoria, per cui sono davvero soddisfatto, orgoglioso di far parte di questa società e quindi sono contento”.

Ti senti una bandiera di questa squadra?

“Ormai si usa spesso questo termine quando si parla di te. Cerco come sempre di dare il meglio, sia quando gioco che quando gioco meno, cerco di farmi trovare pronto e di essere importante per questa squadra, ormai sono tanti anni che sono qua, mi sento parte di questa società, per cui sono contento di aver raggiunto le 300 presenze, per cui dobbiamo andare avanti”.

La sfida contro il Genoa sicuramente per te ha una storia più speciale, un sapore speciale se vogliamo dire.

“Sì, un sapore speciale, perché comunque ho esordito in questa società, la famiglia è tutta genoana, per cui è stato un gol speciale, un gol importante, me lo godo adesso, però da giovedì si pensa alla prossima”.

