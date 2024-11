Dovbyk out con l’Ucraina: situazione da valutare, non si esclude il ritorno a Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Artem Dovbyk continua a non essere in perfette condizioni fisiche in vista, ma nonostante questo il centravanti ha risposto alla convocazione dell’Ucraina.

Sia ieri che oggi però il bomber giallorosso non si è allenato, e dunque sarà quasi certamente out per la partita contro la Georgia di dopodomani.

Gli esami al ginocchio dolorante hanno escluso problemi rilevanti, ma Dovbyk continua a non essere al meglio. La situazione verrà monitorata nelle prossime ore e non è da escludere che il calciatore faccia ritorno a Trigoria.

Giallorossi.net – G. P.

