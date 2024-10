ULTIMA ORA – Dovbyk, problema al ginocchio dopo l’Ucraina: è a rischio per Roma-Inter

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pesante tegola in casa giallorossa a pochi giorni da Roma-Inter, gara di campionato in programma domenica 20 ottobre alle 20:45.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Aertem Dovbyk è rientrato a Trigoria in precarie condizioni fisiche dopo gli impegni con la nazionale ucraina.

Il centravanti infatti avrebbe riportato un’infiammazione al ginocchio che lo mette in dubbio per la partita contro i nerazzurri.

Le condizioni dell’ex Girona andranno monitorate nelle prossime ore per capire se Dovbyk potrà recuperare in tempo per domenica. Altrimenti Juric dovrà affidarsi a Shomurodov come riferimento al centro dell’attacco.

