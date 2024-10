Roma, a gennaio si cambia: arriva il titolare a destra

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Quella che doveva essere una priorità per il mercato estivo della Roma lo diventerà concretamente il prossimo gennaio, quando i club potranno riparare agli errori commessi nella costruzione delle proprie rose.

Per Ghisolfi l’acquisto di un terzino destro sarà l’investimento da fare con una certa urgenza, ancora prima del vice Dovbyk, altro tassello da consegnare a Juric nel prossimo calciomercato invernale.

Il tecnico croato, così come aveva già fatto in precedenza De Rossi, ha sottolineato l’esigenza di avere qualcosa di meglio su quella corsia rispetto al materiale a disposizione: Saud non è pronto, Sangarè è troppo acerbo, e il solo Celik non può bastare.

Ecco allora che il ds francese si è già messo al lavoro per cercare un profilo su cui puntare alla riapertura delle contrattazioni: il nome che sembra essere finito nel mirino di Ghisolfi è Oscar Mingueza, 25 anni, terzino destro spagnolo cresciuto nel Barcellona e poi passato al Celta Vigo.

Mingueza nasce come difensore centrale, ma poi le sue caratteristiche lo hanno portato a spostarsi sulla fascia laterale. Ha un contratto con il club spagnolo fino al 2026 e una clausola rescissoria fissata a 20 milioni (al Barça spetterebbe il 50% della rivendita). E soprattutto uno stipendio inferiore al milione, che lo rende molto appetibile agli occhi del ds giallorosso, la cui mission resta quella di tenere un occhio sul monte ingaggi del club.

Fonte: Gazzetta dello Sport

