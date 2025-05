DOVBYK: “Resterò alla Roma se il nuovo allenatore vorrà puntare su di me”

Artem Dovbyk guarda al futuro con cautela. L’attaccante ucraino, punto di riferimento dell’attacco giallorosso e della sua nazionale, ha parlato del proprio destino nel corso del programma Football School, lasciando intendere che molto ruoterà attorno alla scelta del prossimo tecnico della Roma.

“Non amo guardare troppo avanti”, ha dichiarato il centravanti. “Sta per arrivare un nuovo allenatore: se mi farà capire che sono importante per lui e che punta su di me, allora ovviamente vorrò restare”.

Dovbyk ha poi ribadito il proprio attaccamento all’ambiente romanista: “Ho un contratto di cinque anni e mi trovo davvero bene qui: lo stadio, i tifosi, il supporto… tutto fantastico. Quando arriverà il nuovo tecnico, la situazione sarà più chiara”.

Il numero 9 ucraino si è soffermato anche sulle difficoltà di adattamento alla Serie A, sottolineando la differenza rispetto agli altri campionati europei: “Quando mi sono trasferito in Italia, non pensavo che ci sarebbe stata una differenza così forte. Mi aspettavo che i difensori nelle migliori leghe fossero più o meno allo stesso livello. Ho giocato contro Barcellona, Real Madrid, Atletico… e i difensori si comportano in modo simile. In Serie A invece ti trovi con tre o quattro uomini che ti pressano contemporaneamente”.

Una marcatura che va ben oltre la palla: “L’ho sentita tanto questa differenza. Il difensore, in certi momenti, non guarda neanche il pallone: il suo obiettivo è prenderti, impedirti di fare qualsiasi cosa. Certo, il VAR aiuta, ma dopo ogni partita esci dal campo con il corpo pieno di graffi e contusioni”.