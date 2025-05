ULTIME DA TRIGORIA – Dovbyk si allena a parte: il piano di recupero per Torino-Roma (VIDEO)

Prosegue la preparazione della Roma al Fulvio Bernardini in vista della sfida di domenica sera contro il Torino, ultimo atto della stagione e crocevia per alimentare le speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

Anche oggi Artem Dovbyk ha lavorato a parte: l’attaccante ucraino sta seguendo un programma personalizzato per recuperare in tempo utile. Domani l’ex Girona dovrebbe svolgere una parte della seduta con il gruppo, mentre sabato è previsto l’allenamento completo. Se tutto andrà secondo i piani, partirà regolarmente con la squadra per Torino.

Qui sotto il video con alcune immagini della seduta di oggi, giovedì 22 maggio, pubblicate sui social dal club giallorosso.