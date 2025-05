FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 22 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Dybala, nessun contatto per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Il Tempo, al momento non ci sono stati contatti tra l’agente di Paulo Dybala e la dirigenza della Roma per discutere un ulteriore prolungamento di contratto, in scadenza nel 2026. La prossima dunque potrebbe essere l’ultima stagione in giallorosso dell’argentino.

Ore 10:15 – Pinto: “Hujsen, Ndicka e Svilar i miei colpi migliori”

In un’intervista esclusiva rilasciata a gianlucadimarzio.com, l’ex general manager della Roma, Tiago Pinto ha classificato i principali acquisti effettuati durante la sua esperienza in giallorosso e al Bournemouth. Al vertice della sua personale classifica, Pinto ha posizionato Dean Huijsen, seguito, al secondo livello, da Evan Ndicka e Mile Svilar. Nella terza fascia, accanto a Paulo Dybala, trovano posto anche Kepa Arrizabalaga e Romelu Lukaku.

Ore 9:30 – Vertice a Trigoria, presente Ryan Friedkin

Prosegue anche la pianificazione a Trigoria in vista della prossima stagione: stando a quanto rivela oggi Il Tempo, martedì scorso c’è stato un summit dirigenziale nel quartier generale giallorosso a cui ha partecipato anche Ryan Friedkin, oltre a Eric Williamson, braccio destro di papà Dan, e il ds Florent Ghisolfi.

Ore 9:10 – Veloccia: “Stadio? Aspettiamo i sondaggi archeologici”

“A me pare che contro lo stadio si uniscano due fronti: alcune decine di persone che hanno interessi particolari e i movimenti che utilizzano l’impianto in modo pretestuoso per portare avanti un conflitto politico con l’amministrazione”. Lo ha dichiarato Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, in un’intervista rilasciata a Il Foglio. Sulla posa della prima pietra: “Bisogna attendere l’esito dei sondaggi archeologici e la presentazione del progetto definitivo. Quando ci saranno questi passaggi potremo parlare di date“.

Ore 8:40 – Torino, in gruppo Karamoh: punta la Roma

La novità più significativa in casa Toro è il rientro in gruppo di Yann Karamoh, che si era fermato qualche settimana fa a causa di una fastidiosa pubalgia: ieri l’ex Inter si è allenato insieme ai compagni e, se non ci saranno ulteriori intoppi, domenica sarà tra i convocati della sfida contro la Roma di Claudio Ranieri. Lavoro differenziato per Elmas, Sosa e Njie: Vanoli spera di recuperarli tutti per la gara di domenica.

IN AGGIORNAMENTO…