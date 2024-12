Dovbyk verso la panchina, tentazione Shomurodov per Ranieri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Artem Dovbyk in panchina, con Shomurodov titolare al centro dell’attacco. E’ questa la soluzione più gettonata questa mattina dai quotidiani in edicola per la formazione che Ranieri dovrebbe mandare in campo per affrontare il Lecce.

Col recupero di Hummels è quasi scontato il ritorno alla difesa a tre, così come la conferma della coppia Konè-Paredes a centrocampo. A destra Saelemaekers è favorito su Celik, mentre a sinistra spazio ancora a Angelino. In avanti quasi certa la presenza di El Shaarawy, con lui sulla trequarti dovrebbe agire Dybala, con Shomurodov di punta.

Sembra meno probabile invece l’ipotesi dell’argentino come falso nove, soluzione su cui puntano solo Il Romanista e Tuttosport. Queste dunque le probabili formazioni ipotizzate oggi dai principali quotidiani in edicola.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Shomurodov.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Shomurodov.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Shomurodov.

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pisilli, El Shaarawy; Dybala.

TUTTOSPORT (4-2-3-1)

Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka, Angelino; Koné, Paredes; Saelemaekers, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala.

