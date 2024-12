Raspadori diventa un caso: Roma e Juve lo vogliono, ma il Napoli deve aprire al prestito

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Un’altra occasione persa per Giacomo Raspadori, piuttosto deludente in Coppa Italia la sera della suo possibile rilancio. L’attaccante, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, poteva sfruttare l’impegno extra campionato per far vedere a Conte e al Napoli che c’è ancora bisogno di lui.

Jack ha deluso ancora all’Olimpico, ostaggio di caratteristiche tecniche che mal si sposano con vestito tattico del nuovo Napoli. E da centravanti – potenzialmente il ruolo in cui si sente più a suo agio – le chance di trovare il campo sono sempre più in ribasso. Perché il Napoli è stato studiato e costruito per sfruttare la fisicità di Romelu Lukaku.

ll rischio concreto di rimanere a guardare e di doversi accontentare delle briciole – da qui a fine stagione – c’è. A meno che a gennaio non arrivino offerte importanti che possano far vacillare il Napoli. La Roma lo accoglierebbe volentieri, così come la Juve. Ma il Napoli non ha mai aperto all’ipotesi prestito fin qui. Chissà che le cose non possano cambiare ora che è rimasto soltanto il campionato da giocare.

Fonte: Gazzetta dello Sport

