Dramma Cagliari: non batte il Venezia e va in serie B nonostante il crollo della Salernitana con l’Udinese

ALTRE NOTIZIE – Retrocessione che ha dell’incredibile quella del Cagliari, che finisce in Serie B nonostante il crollo della Salernitana.

Ai campani bastava un punto per la salvezza, ma finiscono per essere demoliti in casa dall’Udinese, che stavince 4 a 0.

Ai sardi dunque sarebbe bastato vincere contro il Venezia già retrocesso per evitare al fotofinish la Serie B. Ma gli isolani non sono riusciti a fare nemmeno un gol ai veneti, che hanno retto fino allo 0 a 0.

E così il dramma del Cagliari è completo: i rossoblu retrocedono, si salva la Salernitana nonostante il fragoroso ko interno.