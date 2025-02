Dubbio Hummels, Pellegrini torna titolare. El Shaarawy favorito a destra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Formazione tutta da decifrare quella che Ranieri manderà in campo stasera per affrontare il Porto. Dubbi sia in difesa che a centrocampo: molto è legato alla presenza o meno di Mats Hummels nell’undici titolare. Il tedesco dovrebbe tornare a giocare dal 1′, ma non è escluso che il tecnico decida di confermare Mancini al centro della retroguardia. A quel punto Celik sarebbe confermato nei tre di difesa.

A centrocampo sicuri di una maglia Paredes e Konè, così come Angelino a sinistra. Sulla destra, squalificato Saelemakers, il favorito è El Shaarawy, ma se Celik non dovesse giocare come difensore di destra, Ranieri potrebbe anche decidere di impiegarlo come esterno a tutta fascia. Ballottaggi aperti anche in mediana, dove Pellegrini e Pisilli si contendono una maglia da titolare: il capitano però dovrebbe spuntarla vista la maggiore esperienza in partite del genere. In attacco, dopo aver riposato nell’ultimo turno di Serie A, torneranno dal primo minuto Dybala e Dovbyk.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes; Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

TUTTOSPORT (3-5-2)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angeliño, Pellegrini; Dybala, Dovbyk.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.