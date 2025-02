Roma, tutto in una notte: col Porto è dentro o fuori

AS ROMA NEWS – Una partita che vale tanto. Tantissimo. Stasera contro il Porto, nel decisivo match di ritorno del playoff di Europa League, la Roma va a caccia del pass per gli ottavi di finale, sostenuta dai suoi tifosi e da un Olimpico che si preannuncia incandescente.

In casa le prestazioni dei giallorossi sono state molto diverse da quelle lontani dalla Capitale, e questo fa ben sperare Claudio Ranieri per la gara di stasera. Il tecnico ieri in conferenza stampa ha tenuto la guardia alta, così come la tensione della squadra, affermando come col Porto sia una partita da 50 e 50. In effetti l’1 a 1 dell’andata non regala grandi vantaggi ai capitolini, se non quello di potersi giocare la sfida decisiva tra le mura amiche dell’Olimpico. Un punto in più non da poco che la Roma dovrà sfruttare a ogni costo.

La rimonta in campionato è difficilissima, e dopo l’eliminazione in Coppa Italia, l’Europa League è diventata l’obiettivo principale dei giallorossi. C’è tantissimo in ballo stasera: il sogno di poter continuare la cavalcata verso un’altra clamorosa finale, la possibilità di aumentare i ricavi di un club in affanno, ma soprattutto poter regalare emozioni e soddisfazioni a una tifoseria delusa dai risultati ottenuti dalla squadra. Toccherà ai giocatori più esperti, da Hummels a Paredes, da Dybala a Dovbyk, caricarsi la Roma sulle spalle e portarla agli ottavi. Il Porto non è sembrato irresistibile all’andata, ma nel calcio, e soprattutto in Europa, niente può dirsi scontato. Per informazioni chiedere a Milan, Atalanta e Juventus.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini