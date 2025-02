AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di mercoledì 19 febbraio 2025.

Ore 12:00 – RENSCH E DYBALA OK NELLA RIFINITURA – Non ci sono particolari sorprese nell’allenamento di rifinitura in corso a Trigoria: in gruppo Dybala e Rensch. Ok anche Hummels.

Ore 11:10 – ESORDIO IN CHAMPIONS PER DAHL – Ieri sera Samuel Dahl ha fatto il suo esordio in carriera in Champions League: il terzino sinistro di proprietà della Roma ha fatto il suo ingresso in campo contro il Monaco al 58′ minuto nella partita pareggiata per 3 a 3 dal Benfica. Lo svedese si era anche procurato un rigore, poi cancellato dal VAR.

Ore 10:40 – MANCINI CON RANIERI IN CONFERENZA – Oggi alle 13 si terrà la conferenza stampa di mister Claudio Ranieri alla vigilia di Roma-Porto: con lui ci sarà il difensore giallorosso Gianluca Mancini. Lo fa sapere il club capitolino in questi minuti.

Ore 10:00 – PORTO IN EMERGENZA CONTRO LA ROMA – Il Porto deve fare i conti con gli indisponibili in vista della sfida contro la Roma di domani: Marko Grujic e Martim Fernandes sono al momento infortunati, così come Vasco Sousa.

Ore 9:30 – ROMA PRIMAVERA OGGI A VERONA – La Roma di Falsini, oggi alle 13, fa tappa a Verona per sfidare l’Hellas nel campionato Primavera. Assente da metà dicembre per problemi fisici non precisati Mattia Mannini, che è sulla via del rinnovo.

Ore 8:40 – HUMMELS GIOCA COL PORTO – Mats Hummels ha recuperato e contro il Porto domani sera dovrebbe tornare a giocare titolare. Quasi tutti i quotidiani oggi in edicola puntano sulla presenza del tedesco dal primo minuto contro i portoghesi.

Ore 8:00 – RANIERI E IL TABU’ EUROPA – Claudio Ranieri vuole battere il Porto anche per sfatare il tabù Europa e sconfessare una personale statistica negativa che perdura dalla stagione 2003-04, quando sedeva sulla panchina del Chelsea. Da allora infatti il tecnico non è pià riuscito a raggiungere gli ottavi di finale di una competizione europea. Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo.

IN AGGIORNAMENTO…