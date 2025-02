RANIERI: “Hummels è un giocatore recuperato, adesso è più esplosivo. La squadra ora si diverte, abbiamo ancora tanto da dire. Col Porto è da 50 e 50” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Porto, gara di ritorno del playoff di Europa League. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla partita di domani, fischio d’inizio ore 18:45.

Ha recuperato tutti?

“Sì, e stasera deciderò chi mandare in campo”.

Secondo lei la Roma che vediamo ora è quella che vale? Ha notizie sul reclamo nei confronti dell’Uefa?

“Non mi interesso di cose extra calcio, ci hanno dato un signor arbitro. Se è il valore reale della Roma? Ognuno alla fine ha quello che si merita, e i purosangue si vedono alla fine. Abbiamo tanto da dire e tanto da migliorare. I ragazzi ora si divertono, hanno ritrovato entusiasmo, e per me queste sono come importanti”.

Italiane eliminate dalla Champions: ha alzato la guardia sul Porto?

“Io la tengo alzata su qualsiasi avversario, col Porto è 50 e 50, andremo ad affrontare una buonissima squadra e sarà una gran bella partita”.

A che punto è Dovbyk nel suo processo di adattamento?

“Sta migliorando e deve lavorare molto. E’ il nostro goleador e riferimento lì davanti, a volte non riusciamo a dargli la palla giusta, ma io sono positivo, lavorando miglioreremo queste imperfezioni”.

Come ha visto Hummels? L’amico che le ha ricordato di Budapest è Mourinho?

“Che fantasia che avete…no, non è Josè, è stato uno dello spogliatoio. Hummels sta bene, è più esplosivo, è un giocatore recuperato”.

Bilancio di questi mesi? Cosa non bisogna ripetere della partita di andata?

“La squadra sta bene e sono orgoglioso di questi ragazzi, mi hanno accettato come uno di loro. All’andata abbiamo fatto una grande prestazione, sia in 11 che in 10”.

Rensch può giocare dal 1′? Soulè è un’opzione per quel ruolo?

“Stasera deciderò chi penso possa far bene su quella fascia. Soulè mi ha impressionato col Napoli in quella posizione, e può essere anche lui il designato”.

La Roma nei piazzati subisce le ripartenze. Casualità?

“Lavoriamo e ne parliamo sempre, ma ogni tanto c’è una certa casualità. Ci sono sicuramente errori. Alcune volte ci sono periodi in cui prendi gol in determinate situazioni. Occhio al Porto, sono veloci, e dovremo stare molto attenti”.

Celik tra i migliori da difensore centrale di destra, è forse quello il suo ruolo?

“Mi sembra uno più da difesa. Ogni tanto sbaglia qualche passaggio di troppo, ma ognuno di noi ha dei difetti e anche lui sta lavorando molto”.

Come si allena questa difficoltà a centrare la porta con una squadra che ha comunque un tasso tecnico molto elevato? C’è qualcosa in particolare su cui lei preme maggiormente?

“Parma è stata una partita un po’ particolare, perché loro, giocando in dieci, hanno chiuso tutti gli spazi. È successo un po’ quello che è accaduto ieri all’Atalanta: giravano, giravano e non riuscivano a trovare il varco giusto. Questo può capitare. Però mi sembra che la squadra si stia comportando bene, sia per i gol fatti sia per quelli subiti. Io non credo negli algoritmi, ma le statistiche dicono che se hai determinati giocatori abituati a segnare un certo numero di gol, ci può essere un anno in cui ne fanno di meno e un altro in cui ne fanno di più. A volte dipende proprio da chi fa gol e da quanti giocatori hai in grado di segnare.”