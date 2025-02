“ON AIR!” – CORSI: “Ranieri ha fatto quello che volevamo: salvare la Roma e togliere Pellegrini”, MATTIOLI: “I nuovi acquisti non sono all’altezza di questo club”, PRUZZO: “Il Porto? Avete visto Milan e Atalanta, occhio…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Hummels non s’è capito bene che situazione ha, e visto Soulè qualcuno si chiede se sia il caso di dargli un’altra occasione contro il Porto…tanto non mi sembra che Pellegrini, al netto del gol nel derby, abbia dato segnali di risveglio. Per me però Soulè domani non gioca, ma sarà titolare tutta la vita col Monza…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Lo avete visto ieri Dahl col Benfica? Si era pure conquistato un rigore, ma poi glielo hanno tolto…sarei curioso di sapere cosa è andato storto con Dahl, perchè non vederlo mai in campo, nemmeno un minuto…Evidentemente il campionato portoghese è più adatto a questi tipi di calciatori, anche per la fisicità che ha. Qua adesso non ti fanno giocare manco in Primavera se non sei alto almeno un metro e ottantacinque…A Ranieri è stato chiesto di salvare la Roma, e lui non poteva mica farlo con Dahl o Sangarè…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Le Fee sta giocando bene nel Sunderland, Dahl gioca la Champions col Benfica, ma anche lo stesso Zalewski lo vediamo spesso in campo con l’Inter come vice Darmian…Una domanda dobbiamo farcela…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Dahl avresti potuto farlo giocare di più, penso ad esempio alla partita di coppa Italia contro la Samp…detto questo penso che per il nostro calcio come struttura fisica sia più adatto Salah-Eddine di Dahl… Tra i riscatti di Dahl, Le Fee e Zalewski la Roma potrebbe incassare 40 milioni la prossima estate, quantomeno Ghisolfi avrebbe messo una pezza agli errori fatti…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Le italiane fuori dalla Champions? Io sono felice, del quinto posto per la Champions non mi importa nulla, tanto la Roma non ci può arrivare, per cui muoia Sansone con tutti i Filistei… Noi da Ranieri volevamo che riprendesse in mano questa squadra e che levasse Pellegrini. Lui che ha fatto? Ha sputtanato tutti i giornalisti amici del procuratore di Pellegrini, che gli davano 7 o 8 in pagella per un cross… Non si può martorizzare questo ragazzo, su questo sono d’accordo, ma Ranieri lo ha visto in questi mesi e lo ha fatto fuori, fine. Questo è quello che devono fare gli allenatori…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il capitano della Roma ormai è Mancini, di fatto è lui… Il Porto? Io non mi fido della Roma, di una squadra scostante, che non sai mai se le va di scendere in campo, che a Milano ha fatto una figura vergognosa in una partita decisiva. Io non mi fido, e per la partita di domani non hai molto alternative…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Più della sconfitta a Como, che mi sembra più un incidente di percorso, il vero neo di Ranieri è l’eliminazione in Coppa Italia con il Milan. Come gara da dentro o fuori decisiva, è una macchia della stagione. La Roma è pronta alla sfida di domani e avere giocatori che hanno esperienza, Hummels compreso, ti aiuta. E per questo penso che domani possa giocare Pellegrini. Le cavalcate fatte in Europa non sono un caso, se sei tre o quattro anni in semifinale, vuol dire che hai un’esperienza che ti aiuta in serate come queste…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Il Porto ridotto male? Le partite vanno sempre giocate, guarda il Bruges ieri con l’Atalanta…le partite possono cambiare improvvisamente per un episodio… Ora però devi pensare pure al campionato, perchè l’ipotesi Europa non è più così lontana…se fai filotto, se vinci le prossime cinque, secondo me staresti in Europa, perchè qualcuna la riprende. Andare in Conference? Per me è la coppa più importante, pensate un po’…quando sento dire “eh ma la Conference…”, beh, io l’ho alzata a Tirana…e se non c’era capoccetta pelata (Taylor, ndr) l’alzavo pure a Budapest…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Rensch è un giocatore normale. Noi stiamo facendo passare gli acquisti della Roma come giocatori “per un calcio mondiale“, per usare le parole dei Friedkin. Ma sono tre giocatori normali. E io contro il Porto mi affido a chi mi dà a più garanzie. E Ranieri da questo punto di vista è una garanzia… Dovbyk deve segnare, è il centravanti, e questa deve essere la sua partita, come Dybala, Paredes, Pellegrini se gioca. Sono loro che devono essere decisivi in una partita del genere… Fate gli scongiuri, ma ritrovare un Porto del genere non capita più, è il peggior porto degli ultimi 30 anni, è veramente una squadra modesta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Speriamo che la squadra affronti la partita nella maniera giusta. Non penso che ci saranno problemi, ma devi essere molto concreto davanti in una partita che a prima vista non dà l’idea di darti 4-5 occasioni per tempo, e allora devi essere bravo a fare uno o due gol nelle poche chance che avrai. Avete visto Milan e Atalanta ieri? Le partite ti si possono improvvisamente mettere male, ti girano e devi stare molto attento…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ma possibile che questa Roma giri intorno a Ranieri? E’ una cosa bella per lui, ma per una società è una cosa preoccupante…hanno sbagliato veramente tanto nelle valutazioni iniziali… Le squadre fanno punti perchè hanno buoni giocatori, e la Roma non può fare punti solo perchè c’è Ranieri. Se i giocatori sono scarsi, le partite le perdi anche con Ranieri, perchè è la qualità tecnica che fa la differenza…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Se iniziamo a parlare degli errori societari della Roma non finiamo più. Perchè i tre nuovi più Rensch non sono giocatori da Roma, non sono in grado di giocare in campo internazionale. Se la Roma vuole mantenere la sua storia e la sua tradizione, deve affidarsi ai giocatori che ha, che hanno già dimostrato il loro valore…”

