Dubbi sul ds: ora i Friedkin riflettono anche su Ghisolfi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nel terremoto ormai perenne che scuote la Roma da mesi, a Trigoria non c’è pace per nessuno. Nemmeno per Florent Ghisolfi, direttore sportivo fresco di nomina, arrivato nella Capitale lo scorso giugno dopo una lunga selezione.

Il ds ha trascorso un’estate in seconda linea vista la presenza ingombrante dell’ormai ex Ceo Lina Souloukou, e ora da qualche settimana è di fatto l’unica figura dirigenziale giallorossa. Ma il suo operato, scrive oggi Il Tempo, non sembra convincere a pieno i Friedkin, che si apprestano a nominare un nuovo amministratore delegato, e che ora riflettono sulla posizione dell’ex uomo di mercato del Lens. Non così stabile nonostante i pochi mesi trascorsi nell’organigramma dei giallorosso.

Tra scelte di mercato discutibili e conseguenti risultati tecnici e sportivi molto deludenti, Ghisolfi non è riuscito a fare breccia nel cuore dei proprietari, oltre che in quello dei tifosi. Ieri il ds era a Trigoria, in contatto costante con Dan e Ryan Friedkin per gli sviluppi sulla scelta del nuovo allenatore. Che sarà operata, però, dai proprietari.

Fonte: Il Tempo

