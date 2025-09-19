“Due stadi a Roma per Euro 2032”: ecco il piano

Due stadi per Euro 2032: l’Olimpico e l’impianto che la Roma sta progettando a Pietralata, scrive oggi Il Messaggero. Ieri è andato in scena un incontro tra il Campidoglio – il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore allo Sport Alessandro Onorato, il dg di Palazzo Senatorio, Albino Riberti – , la Uefa, la Federcalcio e il club giallorosso.

Al centro del confronto la necessità di comprendere se Roma potrebbe contare su due impianti in vista degli Europei. Entro luglio dell’anno prossimo, infatti, l’Italia, paese ospitante della competizione insieme alla Turchia, dovrà fornire una lista di impianti candidabili a sedi degli incontri. I tempi sono stretti, ma, da quanto filtra, l’incontro ha avuto “esiti positivi”.

Ovviamente, ci sono alcuni paletti legati fondamentalmente alle tempistiche della consegna e definizione della lista. La Roma si è detta disponibile e l’Amministrazione capitolina ha assicurato la massima collaborazione per condurre in porto il progetto. Per la Uefa e la Federcalcio l’importante è che il progetto sia approvato, finanziato e cantierabile entro 6 mesi dalla data di definizione ufficiale della lista Uefa.

Si parla, dunque, di fine marzo 2027. A Trigoria rimangono in attesa di riscontri, le carte progettuali sono considerate quasi pronte. Con un’accelerazione ulteriore, i paletti Uefa si possono rispettare.

Fonte: Il Messaggero

LEGGI ANCHE – Assenze, silenzi e fair play. Ma Dan Friedkin è mister miliardo