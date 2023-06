Duello continuo Roma-Milan sul mercato: dopo N’Dicka, ora tocca a Scamacca. E El Shaarawy…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Duelli continui di mercato tra Roma e Milan. Quando i giallorossi puntano un giocatore, è probabile che anche i rossoneri siano dietro a quell’obiettivo.

E’ successo con Evan N’Dicka, difensore che sembra però irremovibile nella sua scelta. Il francese ha trovato da tempo un accordo con la Roma e pare intenzionato a non cambiare idea.

Ma il pressing del Milan nel tentativo di inserirsi è continuo: pareggiata l’offerta della Roma (quadriennale da 4 milioni netti l’anno) con la possibilità di giocare la Champions messa sul piatto. N’Dicka però non sembra vacillare, ed è pronto a firmare con i giallorossi.

Ma i duelli di mercato non finiscono qui: ora nel mirino di entrambi i club c’è Gianluca Scamacca, centravanti prendibile in prestito, e per questo giudicato un profilo allettante da entrambi i club.

Occhio poi a Stephan El Shaarawy: il Faraone fra 19 giorni vedrà scadere il suo contratto e tra una ristrutturazione di un attico di proprietà a Milano e inevitabili sondaggi con i rossoneri, aspetta di conoscere il suo domani.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport