Mou resta alla Roma, no all’Arabia

AS ROMA NEWS – Un incontro fissato per la metà della prossima settimana, ma solo per dire “no, grazie”.

Josè Mourinho elude il pressing degli arabi, pronti a ricoprirlo d’oro pur di averlo sulla panchina dell’’Al Ahli, arrivando a offrirgli oltre cento milioni di euro.

Lo Special One incontrerà gli emissari del club saudita, ma solo come gesto di cortesia. Nella testa di Mou c’è solo la Roma: l’allenatore è stato chiaro con tutti, tifosi in primis, e non andrà via da Trigoria prima di un altro anno.

Non c’è aria di rinnovo in vista: il portoghese vivrà un’altra stagione alla guida della Roma, poi si vedrà. Anche in base ai risultati che otterrà l’anno prossimo, i Friedkin decideranno se continuare insieme oppure lasciar andare Mourinho al termine del contratto.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere dello Sport