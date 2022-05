Dybala a Roma, Mou lo vuole

AS ROMA NEWS – “Dybala alla Roma, Mou lo vuole”. Con questo titolone sparato in tutta la prima pagina il Corriere dello Sport (I. Zazzaroni) di oggi annuncia la clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda il club giallorosso.

Dan Friedkin, dopo l’annuncio di Mourinho dell’anno scorso, starebbe preparando un altro colpo col quale infiammare gli animi dei tifosi romanisti. Tra la dirigenza capitolina e l’entourage del giocatore ci sarebbero state già delle chiamate più o meno informali, la più recente dalla sede all’Eur è di tre settimane fa.

Secondo l’intermediario che sta curando gli interessi di Dybala insieme all’amico-agente Jorge Antun, quella della Roma sarebbe “l’idea migliore“. L’apprezzamento di Mourinho per Paulo è stranoto: alla fine dell’ultimo Roma-Juve all’Olimpico, ad esempio, il tecnico lo avvicinò per fargli un sacco di complimenti concludendo con queste parole “sei un grande giocatore, mi piacerebbe tanto allenare uno come te“.

Secondo il Corriere dello Sport, fino a ieri Antun si trovava proprio a Roma con le famiglie sua e di Dybala e aveva programmato un incontro con Tiago Pinto, incontro che è stato rimandato a causa del cambiamento di umore dei Friedkin determinato dalla sconfitta di Firenze che ha rimesso in discussione la partecipazione alle coppe europee.

Nei piani di Mou e Pinto c’è l’acquisto di una seconda punta di livello da affiancare ad Abraham, e Dybala sarebbe il top. Lo stesso giocatore, dopo aver seguito le due partite dei giallorossi all’Olimpico contro Bodo e Leicester, ha cambiato il suo atteggiamento dei confronti della Roma. Che però deve accelerare per non permettere all’Inter di inserirsi nella corsa alla Joya.

