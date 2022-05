“ON AIR!” – SABATINI: “Dybala fortemente attratto da Mou e dall’ambiente romanista”, TRANI: “Non illudiamoci”, ROSSI: “Magari ci casca, ma Inter favorita”, CATALANI: “Sarebbe l’ultimo acquisto da fare”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Io sono uno di quelli che pensa che sia quasi certa la cessione di Zaniolo, l’ho detto da tempo. Per cui questo è il primo punto. Non so se la Roma si rinforzerebbe se prendesse Dybala al suo posto, ma la Gazzetta dello Sport lo dà per già fatto all’Inter. Io non mi illudo: Dybala doveva rimanere due giorni a Roma in vacanza, sarebbe dovuto andare a vedere gli Internazionali di tennis, ma non mi risulta che ieri fosse al Foro Italico. Leggo sul Corriere dello Sport che Tirana cambia gli investimenti: no! Non cambia niente Tirana! Ci compri Shomurodov coi soldi della Conference, anzi, ce lo finisci di pagare… Per cui evitiamo illusioni. Rimaniamo alle frasi di Mournho: il nostro obiettivo è il quarto posto…”

David Rossi (Roma Radio): “Dybala se gli va di giocare a pallone ancora sposta… Magari ci casca, ma l’Inter è molto avanti e se dovessi scommettere un copeco lo farei sui nerazzurri. Se la Roma avesse una percentuale anche minima di possibilità di prendere Dybala, me lo porterei a casa. Pensate se la Roma facesse come ha fatto per Mourinho, e lo annunciasse a sorpresa, io penso che qualcuno a Fiumicino a prenderlo ci andrebbe… Se è il giocatore che sposta di più in Serie A? Diciamo che sta almeno sul podio, è uno dei primi tre giocatori del nostro campionato…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se la Roma dovesse vendere Zaniolo e comprare Dybala, la farebbe passare bene quella cessione. Tu vendendo Zaniolo e prendendo Dybala sistemeresti l’attacco con un giocatore che ti costa tanto di ingaggio ma zero di cartellino, e con i soldi di Zaniolo ci metteresti a posto il centrocampo, per cui il ragionamento ci sta…Poi non è detto che arrivi, o che vada via Zaniolo, non è detto niente. Ora non è solo Mourinho che attira, ma quello che Mourinho ha provocato qua: ora entri nello stadio della Roma e ti fa un certo effetto. Un giocatore lo vede in prospettiva quello che potrebbe succedere qua. Un giocatore di 28-29 anni che non è sicuro di andare a fare il titolare nel Barcellona, potrebbe anche decidere di fare questo tipo di scommessa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala? Se a noi la mattina del 4 maggio ci avessero detto che la Roma avrebbe potuto prendere Mourinho, nessuno ci avrebbe creduto. Non so se ci sono le condizioni per concretizzare un’operazione del genere, se è una suggestione di mezza primavera, ma già il fatto di parlarne mi fa pensare che un salto di qualità è stato fatto. L’altro lato di questa medaglia che non mi piace e che è tipicamente romanista è il pensare che se viene Dybala, allora automaticamente va via Zaniolo. Può darsi, ma può darsi che vada via Zaniolo senza che arrivi Dybala, o che arrivi Dybala senza che parta Zaniolo…Non riusciamo nemmeno a goderci l’attesa di quello che sarebbe un sogno. Noi dobbiamo scontare questo peccato originario che quando ci capita una cosa bella, ci deve per forza accadere una cosa brutta…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Io non butterei tutti questi soldi su Dybala, ma su due grandi giocatori davanti alla difesa. Non serve un giocatore che costerebbe tantissimo di ingaggio, prende 8 milioni netti, 16 lordi, che per tre anni sono 48 milioni. Dybala è un mezzo giocatore sotto l’aspetto fisico, tecnicamente non lo discuto. Alla Roma serve il grande regista, ragazzi…a me di Dybala non me ne frega niente. Se tu mi compri un centrale di difesa, un suo vice, un grande regista, un terzino destro e una grande punta, e poi mi prendi pure Dybala, va bene. Ma deve essere l’ultima cosa da fare…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Zaniolo viene da due crociati rotti? E allora Dybala da un collaterale… E allora? Non capisco perchè parlare di lui come di un mezzo giocatore solo per una stagione dove ha giocato meno. Dybala quest’anno ha giocato le stesse partite di Zaniolo, ma lui ha segnato 10 gol… Ma perchè la Roma, se compra Dybala, non può prendere anche un grande regista? Dove sta scritto? La Roma ha tanti giocatori con cui fare un tesoretto, poi hai i ricavi della Conference League, hai i soldi della campagna abbonamenti, in più hai il fattore Mourinho che il prossimo anno vuole fare il salto di qualità. E io me l’aspetto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala per Zaniolo? Vedete come siete voi romanisti…arriva Dybala e vi preoccupate di Zaniolo… Ma se arriva Dybala dovete andare a fare una processione al Divino Amore tutti insieme… Ma ragazzi, scherziamo o cosa? Dybala in un anno orribile ha fatto 10 gol. Zaniolo lo stiamo aspettando, e io ho dei grandi dubbi su di lui ormai. L’ultima partita a Firenze, non ha toccato palla per 35 minuti… Ma chi te li dà 50 milioni per uno che ha fatto una stagione così. Noi siamo romanocentrici, ma non funziona così…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il tifoso vorrebbe Dybala e pure Zaniolo… Se la Roma prendesse Dybala farebbe il salto di qualità, è uno che ti fa vincere le partite, alzerebbe il livello di qualità in maniera incredibile. Non so se la Roma riuscirà a prenderlo, ma se lo facesse sarebbe un grande colpo…”

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio): “Nessuno sta dicendo che Dybala è già della Roma, ma che c’è stato un interessamento dei giallorossi quello è sicuro. E non credo che sia indispensabile l’arrivo in Europa League per poter permettersi questo colpo: l’anno scorso la Roma ha preso Abraham, che giocava nel Chelsea, pur essendo arrivata in Conference…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala con Mourinho lo vedrei benissimo. D’altronde solo il pensiero che il club fa per portare questo tipo di giocatori è una buona notizia per i tifosi della Roma. Lui è un giocatore che farebbe comodo a tutti. Sarebbe bello se con lui restasse anche Zaniolo. Trovare uno come Zaniolo poi non è facile…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Dybala è molto attratto dalla Roma, e complimenti a chi lo ha detto per primo qui in radio. Credo che la sensazione di Dybala è che ci sia un’attrazione molto affascinante con Mourinho, con l’ambiente romanista, perchè quello che abbiamo visto all’Olimpico è uno spot incredibile per la Roma…Allo Stadium si scaldano in maniera tiepidissima. Io penso che ogni giocatore ultimamente avrà pensato: “Quanto sarebbe bello giocare all’Olimpico“, e questo è un fattore importante… Poi è chiaro, se arriva qualcuno che va da Dybala e gli dà 10 milioni l’anno, lui va a giocare pure al Polo Nord. Ma da quello che so le offerte non sono così elevate e la Roma è assolutamente in corsa, grazie a Mourinho e grazie all’Olimpico, all’ambiente…”

