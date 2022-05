Napoli, Spalletti: “A inizio campionato ci davate dietro alla Roma di Mourinho. Lo striscione? Possono metterlo anche in due…”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex allenatore della Roma Luciano Spalletti parla in conferenza stampa della stagione del Napoli e della delusione di tanti tifosi per il mancato scudetto, sfumato in questo rush finale di campionato.

“Prima intorno al Napoli c’era indifferenza, che è peggio della contestazione, molti non sentivano più legame con la squadra. In certi momenti sembravo da solo in credere in questo Napoli, che oggi è in Champions”, le parole dell’allenatore toscano.

“C’è il rammarico per non aver lottato fino alla fine, ma qualcosa è cambiato e mi sento meno solo. Sono molti di più che credono in questo Napoli, altrimenti riprendiamo le griglie di partenza della Champions fatte dai giornali. Volevo portarle all’ultimo, ma posso portarle ora”.

“Dopo che Sarri era andato alla Lazio e Mourinho alla Roma, ci mettevate settimi. Poi sono cambiate tante cose, visto che speravano tutti nello scudetto…”, ha concluso Spalletti.

Sullo striscione di contestazione apparso ieri: “I tifosi dicono noi non siamo quelli lì, poi ho trovato un foglio benevolo nei miei confronti. Se ve lo faccio vedere e lo leggete, potete fargli gli articoli, hanno la stessa valenza perché anche in due possono mettere uno striscione“.