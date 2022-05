Roma, raggiunto l’accordo con Solbakken: pronto un quinquennale da 700mila euro

AS ROMA NEWS – La Roma sta per chiudere il primo acquisto della prossima stagione. Si tratta del norvegese Ola Solbakken, 23 anni, attaccante esterno del Bodo/Glimt che si mise in mostra proprio contro i giallorossi nei due match del girone di Conference League.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri) la Roma ha raggiunto un accordo con il giocatore: Solbakken ha detto sì a un quinquennale da settecentomila euro a stagione. Una cifra ragionevole per la Roma, e un gran salto per il norvegese, che attualmente percepisce 160mila euro nel Bodo.

Per la fumata bianca definitiva manca ancora l’accordo con il club che la Roma ha eliminato ai quarti di finale di Conference: i giallorossi infatti vogliono pagare una piccola buonuscita per il giocatore, che si libererà a zero il prossimo dicembre.

Tiago Pinto potrebbe favorire l’accordo con il Bodo permettendo ai norvegesi di tenere il giocatore fino a quando saranno impegnati nei preliminari della prossima Champions League, obiettivo al quale il club scandinavo tiene ovviamente in maniera particolare. Solbakken dovrebbe sostituire Carles Perez, destinato a salutare, nella rosa giallorossa.

Fonte: Il Romanista