Dybala a Roma prima di Capodanno. Wijnaldum in campo con la Primavera

NOTIZIE AS ROMA – Tempo di festeggiamenti per Paulo Dybala. L’argentino è il nono giocatore della Roma a vincere il titolo di campione del Mondo: l’ultimo era stato Francesco Totti, insieme a Daniele De Rossi e Simone Perrotta.

I tifosi romanisti ieri hanno tifato per lui, col calciatore che ha risposto presente nei pochi ma decisivi minuti in cui è stato impiegato, trasformando uno dei rigori decisivi per la vittoria mondiale.

Adesso però nella Capitale non vedono l’ora di riabbracciarlo. E quando tornerà Dybala a Trigoria? Per il momento la Roma e il calciatore non ne hanno ancora parlato. Il club attenderà che la Joya si goda i festeggiamenti per poi concordare il suo rientro nella Capitale: l’obiettivo è di riaverlo prima di Capodanno.

L’altro calciatore che Mourinho spera di poter utilizzare il prima possibile è Georginio Wijnaldum: il centrocampista olandese sta facendo progressi, e ha ricominciato ad allenarsi anche con il pallone.

Mou vuole capire che risposte darà Gini quando sarà il momento di fare sul serio e tornare a contrastare. Probabile che la Roma decida di fargli assaggiare il campo schierandolo con la Primavera. La data di rientro più probabile al momento è metà gennaio.

