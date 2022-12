Clima teso, ritiro blindato. E ora anche i Friedkin cominciano a essere preoccupati

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto come prima. E chi sperava di ritrovare una Roma diversa da quella incapace di creare occasioni da gol è rimasto deluso.

La squadra vista contro il Cadice alla prima uscita è la brutta versione di quella “ammirata” contro il Torino prima della pausa per il Mondiale. Gli unici tiri in porta sono arrivati da Abraham nel primo tempo e da Volpato nella ripresa.

La Roma è apparsa in ritardo di condizione, ma soprattutto ancorata ai vecchi problemi, che appaiono pericolosamente irrisolti. Il clima nel ritiro non è più così disteso come all’arrivo: lo 0-3 contro la penultima squadra della Liga ha lasciato scorie.

Mourinho è preoccupato, ma ora anche i Friedkin lo sono. Con Mou alla guida i proprietari del club speravano di riuscire ad ottenere il massimo dai giocatori, che invece dopo la vittoria della Conference League sembrano essersi inspiegabilmente adagiati sugli allori invece di proseguire il percorso di crescita atteso.

Stasera contro il Casa Pia si attendono risposte dalla squadra che al momento non sono arrivate. Intanto la Roma ha deciso blindare questo ritiro, cercando di evitare qualsiasi distrazione ai giocatori, per farli concentrare solamente sugli impegni di campo.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport