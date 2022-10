Dybala, c’è la lesione al quadricipite femorale: nuovi esami tra 24-36 ore, stop di 1-2 mesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala dopo l’infortunio accusato ieri nel corso di Roma-Lecce.

L’attaccante argentino ha svolto in giornata un’ecografia che hanno evidenziato una lesione al quadricipite femorale. Ancora incerti i tempi di recupero.

L’esatta durata dello stop di Dybala si saprà solo nelle prossime 24-36 ore, appena il versamento si sarà ridotto, scrive Angelo Mangiante di Sky Sport in questi minuti.

La Joya però starà fermo almeno un mese, che possono diventare due nella peggiore delle ipotesi. Tutto dipenderà dalla risonanza magnetica che effettuerà peobabilmente nella giornata di domani. Il Mondiale resta in bilico, ma il suo ritorno in giallorosso è fissato per gennaio.