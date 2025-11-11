Dybala, dall’Argentina: “Non pensa al Boca. C’è l’interesse di club europei”

Nei giorni scorsi il padre di Leandro Paredes aveva alimentato un’indiscrezione di mercato, rivelando di aver sentito il figlio e Paulo Dybala parlare di un possibile trasferimento del numero 21 giallorosso al Boca Juniors.

A fare chiarezza è intervenuto il giornalista argentino César Merlo, che ha smentito le voci: «La cosa certa è che Dybala diventerà padre a marzo e non sta pensando di andare al Boca, soprattutto a giugno. Il suo contratto scade a giugno e ora sta recuperando da una lesione. Ci sono altri club europei che hanno mostrato interesse. La realtà è che non sta pensando di tornare in Argentina, con tutto il rispetto delle parole del padre di Paredes».
Ridimensionate dunque le ipotesi di un ritorno anticipato in patria: per Dybala, al momento, le priorità restano il recupero e il finale di stagione con la Roma. Qualora non dovesse concretizzarsi il rinnovo con i giallorossi, per la Joya la carriera potrebbe ancora proseguire in Europa.

