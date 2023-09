DYBALA: “Dovevamo dare un messaggio, abbiamo fatto molto bene. Il rigore? Lo tira chi si sente meglio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Empoli.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Serviva uno scossone…

“Dovevamo dare un messaggio, dovevamo fare qualcosa di più e lo abbiamo fatto molto bene”.

Come ti senti in coppia con Lukaku?

“Sono contento dell’arrivo suo del suo arrivo, come di Azomun e di tutti gli altri. Ho parlato col mister, mi sentivo bene”

Puoi superare i numeri dell’anno scorso?

“Spero di migliorare quello che ho fatto l’anno scorso”.

I rigori sono tuoi?

“No, chi si sente meglio lo tira. Oggi l’ho tirato io, la prossima volta un mio compagno…”