RENATO SANCHES: “E’ un momento speciale per me, il meglio deve ancora arrivare. Devo giocare per rendere al top”

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Che emozioni hai provato?

“È un momento davvero speciale per me, è la prima da titolare. Venivo da un infortunio, sono davvero felice”.

Ti piace giocare da centrocampista box to box? È la tua posizione? Per quanto riguarda il tuo infortunio, hai bisogno di giocare tante partite o di riposare?

“Posso giocare in molte posizione, da numero 6 e numero 8. È nella mia cultura avere il pallone tra i piedi e se sto bene fisicamente posso giocare ovunque. Quando mi sento forte non ho problemi perché ho qualità e sono disposto a giocare ovunque per aiutare la squadra. Gli infortuni? Non posso controllarli, ci sto lavorando e ora l’infortunio è alle spalle. Amo giocare a calcio e ho bisogno di giocare, ma devo giocare e per farlo devo stare bene. Quest’anno farò di tutto per essere in forma e mostrare il potenziale. Voglio aiutare la squadra a fare il massimo”.

Che opportunità è per te essere a Roma?

“Essere qui è eccitante. Il meglio deve ancora venire. Se sto bene posso fare una buona stagione. Sono felice qui, ci sono grandi tifosi”.