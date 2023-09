ROMA-EMPOLI 7-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma distrugge l’Empoli all’Olimpico vincendo con un 7 a 0 da record. Gara senza storia fin dai primi minuti, i toscani crollano nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i toscani nel match di campionato:

Rui Patricio 6 – Attento sulla conclusione di Bereszynski nel recupero del primo tempo. Il palo lo salva sulla conclusione di Baldanzi. Tutto liscio come l’olio stasera.

Mancini 7 – Sempre ben piazzato nelle rare sortite offensive dei toscani. Gioca con personalità, senza sbagliare nulla. Nel finale si toglie lo sfizietto del gol, che non guasta mai.

Llorente 6,5 – Sostituisce con efficacia Smalling nel ruolo di centrale. Lo spagnolo sfrutta il suo piede educato per costruire il gioco dal basso.

Ndicka 6,5 – Qualche passaggio sbagliato perdonabile, ma anche un paio di interventi aerei da apprezzare. Prestazione convincente.

Kristensen 7 – Il primo cross causa il rigore del vantaggio romanista, il secondo manda in rete Sanches. Avanti così.

Cristante 7,5 – Stavolta la prova da intermedio è assolutamente convincente: tanta legna in mezzo al campo, sempre vincente nei contrasti. Nel finale realizza un gol dei suoi con un destro potentissimo.

Paredes 6,5 – Gioca una buona partita, sia in fase di interdizione di gioco che di smistamento dei palloni. Deve trovare la condizione migliore, ma le doti ci sono tutte. Dal 75′ Pagano sv.

Renato Sanches 7 – Si vede che gli manca ancora il ritmo partita, ma la qualità è evidente anche senza la forma migliore. Realizza un gol non banale, spesso nel vivo della manovra offensiva della squadra. Dal 46′ Bove 6,5 – Ci mette sostanza, in mezzo al campo si sente.

Spinazzola 6 – Non affonda, e soffre un po’ troppo Cancellieri. Ma la partita è quella che è, e lui ne esce benino. Dall’83’ El Shaarawy sv.

Dybala 7,5 – Segna subito con un penalty perfetto dei suoi. Cerca spesso di innescare Lukaku, ma senza successo. Nella ripresa decide di mettersi in proprio e fa bene, realizzando un gran gol del suoi. Dal 63′ Belotti 7 – Entra carico, offre a Lukaku il tanto atteso pallone del suo primo gol in giallorosso

Lukaku 7 – Grande lavoro di sponda, utilissimo per la squadra. Nel primo tempo si affanna nella ricerca della rete, ma il suo destro non è preciso e il sinistro fiacco. Cala nella ripresa, ma riesce lo stesso a trovare la via del gol. Può solamente crescere, e questo lascia ben sperare. Dall’83’ Azmoun sv.

JOSE’ MOURINHO 7 – La Roma al completo, o quasi, ha tutto un altro potenziale. L’avversario era modesto, ma i sette gol non sono casuali. Ora sarà fondamentale riuscire ad avere tutta la rosa a disposizione con continuità per risalire la china e tornare nelle posizioni che competono a questa squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini