Dybala e Pellegrini, che voglia di Roma. E Gasp lascia la porta aperta

Tra Miami e Trigoria, la Roma è già al lavoro. Lontani dai riflettori del ritiro estivo, due nomi pesanti del recente passato — Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini — si stanno preparando per lasciare il segno anche nel progetto Gasperini.

Entrambi reduci da una stagione complicata: Dybala, protagonista a intermittenza ma con lampi da leader; Pellegrini, mai così in ombra da quando veste il giallorosso. Ora, però, è tempo di rilancio.

La Joya si allena già negli USA, seguito dallo staff medico romanista. A inizio luglio è previsto un incontro con Gasperini, Ghisolfi e l’agente Novel per discutere del suo futuro: si valuta il rinnovo fino al 2027 con ingaggio spalmato. Il contratto attuale, come quello del capitano, scade nel 2026.

Pellegrini, invece, lavora a Trigoria per rientrare dall’infortunio. L’obiettivo è tornare in gruppo ad agosto e giocare da settembre. Con Gasperini c’è già stato un primo confronto: nessuna bocciatura, solo voglia di valutarlo sul campo.

Il nuovo corso giallorosso vuole ripartire anche da loro. In attesa di capire chi resterà davvero protagonista, Dybala e Pellegrini fanno una sola cosa: si preparano. Perché Gasperini osserva, ma non parte da pregiudizi.

Fonte: Il Romanista