DYBALA: “E’ stata una settimana difficile, vincere era fondamentale. Il futuro è di Baldanzi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Torino.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Gol decisivo. Com’è stato andare sotto la curva?

“Per noi era fondamentale vincere, venivamo da una settimana molto difficile. Dovevamo dare qualcosa in più, si può perdere, è un gioco ma bisogna dare tutto. Oggi dovevamo dare un messaggio”.

Il gol se sembrava impossibile…

“Sapevo che la porta era vuota, ho calciato e per fortuna è andata lì, ma non sapevo dove stava…

Baldanzi è il nuovo Dybala?

“No, lui è Baldanzi. Il futuro è suo, parleremo tanto di lui”.

Sei il terzo marcatore argentino della storia della Serie A…

“Traguardo bellissimo, spero di continuare in classifica per far salire la Roma in classifica”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!