ROMA-TORINO 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte il Torino di misura e torna ad assaporare la vittoria. Prestazione volenterosa ma poco brillante dei giallorossi, decide un gol di Dybala.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i granata nel match valido per la decima giornata di campionato:

Svilar 6,5 – Attento su Maripan nell’unica occasione dei granata del primo tempo. Nella ripresa si ripete su Njie.

Mancini 6,5 – Gioca con altra attenzione rispetto alla sventurata prova di Firenze.

Ndicka 6,5 – Si occupa di Adams e Sanabria con buona efficacia.

Angelino 6 – Difende con scrupolo, pericoloso quando spinge. Impegna Milinkovic con un sinistro potente ma centrale.

Celik 6 – Gli manca completamente lo spunto quando viene servito sulla fascia, ma tant’è. Si porta a casa la sufficienza con una prova generosa.

Konè 7 – Gioca con bella personalità in mezzo al campo, sia quando c’è da recuperar palla che da gestirla. Nel finale giganteggia.

Le Fee 6,5 – Meno fisico ma più dinamico di Cristante. Buone geometrie, bella presenza.

Zalewski 6 – Manca Dovbyk a centro area e allora cerca meno il cross in mezzo e tenta più la strada del fraseggio al limite. Dal 78′ El Shaarawy sv.

Baldanzi 6 – Elettrico, ma poco incisivo. Dal 78′ Cristante 6 – Gioca nell’inedito ruolo di trequartista, prezioso nei duelli aerei.

Pisilli 6 – Gioca con la giusta postura, cerca sempre di puntare l’area quando riceve palla. Nella ripres coglie il palo ma a gioco fermo. Dal 64′ Pellegrini 5,5 – Si conferma in affanno, sbaglia troppo.

Dybala 7 – Veste i panni del bomber vista l’assenza di Dovbyk. Sempre nel vivo della manovra, torna a essere l’uomo che fa la differenza. Dal 78′ Shomurodov sv.

IVAN JURIC 6 – Stavolta la squadra gioca con impegno, a dimostrazione che le liti della settimana sono servite a qualcosa. La prestazione però resta al di sotto delle aspettative sotto il piano delle occasioni create. Servirà molto di più per uscire dal momento difficile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

