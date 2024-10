(LIVE!) ROMA-TORINO, le formazioni ufficiali: gioca Le Fee con Konè, Pisilli e Baldanzi dietro Dybala

AS ROMA NEWS – Vincere e convincere. Non ha altre possibilità la Roma di Juric dopo il pesantissimo ko subito a Firenze domenica scorsa.

Se i giallorossi vogliono dimostrare di essere definitivamente usciti dalla crisi dovranno cominciare a dare risposte chiare sul campo a partire da questa sera, quando affronteranno il Torino di Vanoli avanti 4 punti in classifica.

L’Olimpico si preannuncia incandescente. Per Ivan Juric, grande ex del match, è l’ultima possibilità di tenersi ancora stretta la panchina: in caso di passo falso, il suo allontanamento pare scontato.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale del Torino: Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Vojvoda, Linetty, Ricci, Ginetis, Lazaro; Adams, Sanabria.

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici anti-Torino: gioca Le Fee con Konè in mezzo al campo, Cristante resta fuori. Sulla trequarti Baldanzi e Pisilli, sulle fasce Celik e Zalewski, Dybala centravanti.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fee, Koné, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dybala.

Ore 18:45 – Due ore all’inizio del match. Cielo poco nuvoloso sopra lo Stadio Olimpico, terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte definitive dei due tecnici: tra i giallorossi defezioni last minute di Dovbyk (febbre) e Pellegrini (problema al piede).

ROMA-TORINO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fee, Koné, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dybala. Allenatore: Juric.

A disposizione: –

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Vojvoda, Linetty, Ricci, Ginetis, Lazaro; Adams, Sanabria. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: –

ARBITRO: Fabbri di Ravenna. ASSISTENTI: Del Giovane-Di Iorio. IV UFFICIALE: Tremolada. VAR: Mazzoleni. AVAR: Abisso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

