Stadio Roma, Bonessio: “Bosco di Pietralata? Quando abbiamo votato la pubblica utilità non ne eravamo a conoscenza”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Negli ultimi giorni è sorto il problema di un bosco urbano presente all’interno dell’area dove la Roma sta progetta di costruire il suo nuovo stadio a Pietralata.

La Giunta Capitolina ritiene che, nella zona di 14 ettari, non ci siano beni naturalistici da tutelare mentre il comitato “Si al parco, si all’ospedale, no allo stadio” rivendica la presenza del bosco.

A parlare è Bonessio, Presidente Commissione Sport di Roma Capitale, intervistato dal sito Fanpage.it: “Quando, il nove maggio 2023, il Consiglio Comunale ha espresso il Pubblico Interesse per il progetto di massima presentato da A.S.Roma non avevamo la piena conoscenza che, in quella sede vi era stato improntato, dalla precedente Amministrazione Comunale, un progetto che comprendeva un’area boschiva e il parco di Pietralata.

L’Assessorato ci dice che era un progetto e un’ipotesi di fattibilità che poi non è stata confermata e realizzata. Rimane il fatto che quando abbiamo votato la Pubblica Utilità non eravamo a conoscenza di questo passaggio, così come non eravamo a conoscenza che l’area verde avrebbe funzionato come cuscinetto fra le due aree edificate. Il Comune di Roma nel 2019, con la Delibera di Giunta 204, ha riconosciuto un’edificazione alle Ferrovie dello Stato, attraverso la società Sistemi Urbani, di oltre 800 mila metri cubi“.

Fonte: Fanpage.it

