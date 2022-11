Dybala, esami ok: la Joya punta a essere convocato per Roma-Torino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cresce l’ottimismo intorno alle condizioni fisiche di Paulo Dybala in vista del Mondiale in Qatar.

Tutti gli esami strumentali a cui il giocatore della Roma si sta sottoponendo quasi quotidianamente stanno dando esito positivo.

Nelle intenzioni del giocatore c’è la voglia di essere convocato da Mourinho per Roma-Torino, ultima partita in programma domenica 13 novembre prima della pausa per il Mondiale.

Se Dybala sarà in grado di scendere in campo per uno spicchio di match, è una cosa che si capirà soltanto nei prossimi giorni.

Fonte: Gazzetta dello Sport