Friedkin in pressing su Mou: rinnovo fino al 2025. E in estate arriva un altro top player…

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho ha conquistato il popolo giallorosso, ma anche i proprietari americani della Roma, che ora sono in pressing sullo Special One per rinnovargli il contratto, che scadrà nel 2024, fino al 2025.

Lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. E davanti alle forti avances dei Friedkin, il tecnico portoghese non ha chiuso la porta. Anzi, è disponibile a parlarne, anche prima della fine della stagione, magari proprio durante la sosta mondiale. Ma prima di legarsi ancora a lungo al club vorrebbe avere garanzie.

Mourinho vuole crescere e sa che pur avendo i paletti del Fair Play Finanziario da rispettare, questa squadra può diventare più competitiva. Perchè l’obiettivo del tecnico è sempre e solo uno: vincere.

Sarà difficile riuscirci fin da subito: considerate le limitazioni sul mercato, non ci si potranno attendere grandi investimenti da parte dei Friedkin e si dovrà considerare qualche cessione di calciatori che hanno più mercato.

A gennaio saranno fatti dei ritocchi, scrive il Corriere dello Sport. Ma in estate è pronto l’arrivo di un altro top player per fare felici tifosi e allenatore.

Fonte: Corriere dello Sport