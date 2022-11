TIAGO PINTO: “Romanisti speciali, non vincere per me è una vergogna. Il derby? Serve cuore caldo e testa fredda. Mou felice solo qui”

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto parla a poche ore dal derby, presente alla festa di Airc e Utr. Il general manager portoghese spende parole dolci per i romanisti: “I tifosi della Roma sono veramente speciali. Tanti stadi al mondo sono pieni, ma il tifo non è così intenso.

Quando non vinciamo per me è una vergogna, perché qui la gente tifa dal primo all’ultimo minuto. Il mio risultato è portare a casa quel che vuole la gente“.

Il dirigente portoghese affronta poi il tema derby e spiega cosa dovrà fare la Roma per battere la Lazio: “Non è una partita uguale alle altre, ma per vincere dobbiamo avere il cuore caldo e la testa fredda. La routine è uguale, ma dobbiamo normalizzare la giornata. Dobbiamo portare a casa i tre punti, ma giocare contro la Lazio non è come giocare contro l’Empoli.

Il mercato? Abbiamo tre partite importanti che dobbiamo vincere. Cosa serve per migliorare? Vincere il derby. Mourinho? La Roma è il club in cui si sente più felice, ma del futuro parleremo più avanti. Ora vuole solo vincere”.

Fonte: Gazzetta dello Sport