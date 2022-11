La Roma Primavera passa anche a Frosinone (1-3) dopo un finale rovente

AS ROMA NEWS – Altra vittoria, stavolta molto pesante, della Roma Primavera che passa sul campo del Frosinone, squadra che stava facendo molto bene in campionato.

I giallorossi la spuntano col punteggio di tre a uno: apre le marcature Faticanti nel primo tempo, a segno di testa da pochi passi dopo un calcio d’angolo.

Nella ripresa raddoppia Pisilli, centrocampista molto interessante col vizio del gol, in rete con secco destro rasoterra sul primo palo dopo che Pagano aveva premiato il suo inserimento in area.

Nel finale però la partita si infiamma: Maestrelli, complice il portiere Baldi, realizza la rete che riaccende le speranze dei padroni di casa. Il recupero è incandescente, gli animi si accendono: nella massima spinta del Frosinone, la Roma riparte in contropiede e si procura il rigore del 3 a 1 (realizzato da Pagano) tra le proteste furibonde dei ciociari.

La Roma di Guidi continua a volare alto, in testa al campionato. Domani la Juventus dovrà rispondere per restare a braccetto con i giallorossi in vetta alla classifica.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

IL TABELLINO DEL MATCH

FROSINONE CALCIO (4-3-3) : Palmisani; Rosati (85′ Mulattieri), Maura, Maestrelli, Bracaglia (C); Milazzo (85′ Jirillo), Bruno, Ferrieri (62′ Gozzo); Condello (62′ Voncina), Selvini, Cangianiello.

A disp.: Stellato (GK), Di Chiara (GK), Kamenšek-Pahič, Stefanelli, Zettera, Miller, Crecco, Benacquista, Pozzi, Macej, Stazi.

All.: Gorgone.

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Louakima, Keramitsis, Chesti, Oliveras (78′ Falasca); Pisilli, Faticanti (C) (59′ Vetkal), Pagano [C]; João Costa (46′ Cherubini), Satriano (68′ Padula), Cassano (78′ Pellegrini).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Missori, Foubert-Jacquemin, Misitano, D’Alessio, Majchrzak, Silva, Ruggiero, Ciuferri.

All.: Guidi.

Arbitro: Sig. Luca Angelucci di Foligno.

Assistente 1: Sig. Davide Stringini di Avezzano.

Assistente 2: Sig. Mattia Regattieri di Finale Emilia.

Marcatori: 38′ Faticanti (AS Roma), 70′ Pisilli (AS Roma), 90′ Maestrelli (Frosinone Calcio), 90’+10 rig. Pagano (AS Roma).

Ammoniti: 22′ Bruno (Frosinone Calcio), 49′ Milazzo (Frosinone Calcio), 55′ Faticanti (AS Roma)., 90’+2 Jirillo (Frosinone Calcio), 90’+3 Baldi (AS Roma).

Note: recupero 3’pt, 4’st. Calci d’angolo: 4-5. Temperatura: 13°C (Parzialmente nuvoloso).