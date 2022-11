Trionfo della Roma Femminile in Supercoppa: battuta la Juventus ai rigori (5-4 d.c.r.)

AS ROMA NEWS – La Roma Femminile vince la prima Supercoppa Italiana della sua storia battendo la Juventus femminile ai rigori nella finalissima giocata questo pomeriggio al Tardini.

Primo tempo che le giallorosse chiudono in vantaggio grazie alla rete di Giacinti, che capitalizza un pallone calciato da Haavi e finitole sui piedi.

Nella ripresa le bianconere trovano il gol del pareggio grazie a una punizione perfetta di Boattin che sorprende Ceasar.

I tempi regolamentari si concludono in parità, così come i supplementari, nel corso dei quali il risultato non cambia.

Si va dunque ai rigori: segnano Giugliano e Linari, sbaglia Glionna che tira alto, segnano Lazaro e Haavi, poi è decisiva Ceasar che para l’ultimo rigore delle bianconere tirato da Cantore e fa scattare la festa giallorossa.

Giallorossi.net – G. Pinoli

IL TABELLINO DEL MATCH

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Sembrant, Boattin; Grosso (65′ Rosucci), Pedersen, Caruso (65′ Cantore); Bonanesea (75′ Bonfantini), Girelli, Beerensteyn (75′ Cernoia).

A disp.: Aprile, Lundorf, Zamanian, Duljan, Fornicella.

All. Joe Montemurro.

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger, Minami; Greggi (119′ Cinotti), Giugliano; Serturini (65′ Glionna), Andressa (112′ Haug), Haavi; Giacinti (77′ Lazaro).

A disp.: Lind, Landstrom, Ferrara, Kollmats.

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Maria Marotta della sezione di Sapri

Assistenti: Veronica Martinelli – Veronica Vettorel

Quarto Ufficiale: Anna Frazza

Ammonizioni: Andressa (R), Salvai (J), Minami (R), Wenninger (R), Lazaro (R)

Espulsioni: –