Dybala, gli esami scongiurano problemi più seri: solo una forte contusione, col Porto ci sarà

AS ROMA NEWS – Niente di grave per Paulo Dybala che ieri, nel corso di Porto-Roma, è stato costretto ad uscire dal campo nel primo tempo a seguito del duro intervento di Varela. Gli esami effettuati hanno dato esito negativo, confermando come si tratti solo di una forte contusione al ginocchio.

A questo punto è ipotizzabile il recupero dell’argentino per la gara di ritorno all’Olimpico contro il Porto, in programma giovedì prossimo alle 18:45. Fastidio alla caviglia per Pisilli, ma considerato “gestibile” e dunque disponibile per la trasferta di domenica contro il Parma.