“ON AIR!” – ROSSI: “Sono convinto che la Roma esce, s’è capita l’aria che tira”, CORSI: “Si poteva vincere anche con quell’arbitro”, JURIC: “All’Olimpico con un fischietto normale finisce 2 a 0”

David Rossi (Rete Sport): “Torniamo a casa dal Do Dragao con un bel risultato, ma io sono convinto che la Roma esce…ma mica per niente, perchè si capisce che aria tira…Loro escono da questa partita pensando “ancora si può fare” e dunque è cambiata l’inerzia della qualificazione. I gol fuoricasa non contano, quindi vorrei ricordavi che con qualsiasi pari si va ai supplementari e poi ai rigori, e temo che sarà quello lo scenario…puzza di supplì lontano un chilometro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Buona Roma, che avrebbe meritato di vincere la partita. Nonostante questo ha preso l’ennesimo gol in ripartenza, prenderlo dopo un angolo è tanta roba… Le scelte di Ranieri mi hanno lasciato perplesso: quella su Hummels l’ha motivata bene, quella di Cristante mi sembra fuori dal mondo…con quella espulsione ha influenzato la partita più dei gialli dell’arbitro. Dire che gioca Cristante al posto di Paredes perchè è squalificato a Parma, una partita di cui non frega un caz*o a nessuno, è una giustificazione che non mi convince…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Cristante aveva fatto quasi gol, aveva giocato bene fino all’espulsione, Celik segna il gol, però Ranieri ha sbagliato la partita…La Roma fa una bella prestazione, l’arbitro te la impicca, e la colpa sarebbe di Ranieri perchè fa giocare Cristante e non Paredes? Per cui Ranieri improvvisamente si rincoglionisce, e il giocatore che ha sempre osannato lo mette in panchina…ma c’avrà un buon motivo per farlo, o no?…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Dovbyk? Se sei bravo, riesci a venderlo alla stessa cifra a cui l’hai comprato, e con quei soldi ne trovi qualcuno più forte di lui. Vi chiedo: se è vero che la Roma voleva prendere Kolo Muani a gennaio, il francese avrebbe panchinato Dovbyk. Quindi non ci credono molto. Per carità, i romanisti sarebbero stati contenti di avere Kolo Muani, ma Dovbyk un po’ meno. Quindi siamo sicuri che la Roma abbia intenzione di puntare su Dovbyk il prossimo anno?…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “L’arbitro è un incompetente totale. Bravo Ranieri che ha finalmente denunciato Rosetti e Taylor. Qualcuno dice che ora ha messo in difficoltà Friedkin, e invece per me è il contrario esatto: i Friedkin in questo momento hanno un altro tipo di mentalità, perchè così ci dimentichiamo dei giocatori che non arrivano. Perchè di partite molto più scandalose di ieri ne ho viste. Ma la Roma non poteva vincere anche con quest’arbitro? Non è che ti ha dato contro un rigore inimmaginabile. Ranieri ha detto una grande paraculata con la storia di Taylor, s’è buttato con Mourinho, tutto giusto…ma un Porto così, dai…non si può vedere. Ieri hai pareggiato per sfiga, sono d’accordissimo, però ragazzi, al di là dell’arbitro e di Cristante, la Roma la poteva vincere tranquillamente…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ha tutte le carte in regola per battere il Porto al ritorno e parte da favorita. Non avrai la foga di dover recuperare, mi aspetto un approccio simile a quello di Roma-Eintracht, e il Porto è inferiore ai tedeschi. La Roma deve portarla a casa questa qualificazione, non puoi permetterti di sbagliare… Dybala? Penso sia solo una botta. Lui tende a fermarsi appena sente un dolorino, spero che non ritorni in quel vicolo cieco…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “A me la Roma è sembrata nettamente più forte del Porto, per questo non sono preoccupato. All’Olimpico, con un arbitro normale, è una partita che finisce 2 a 0…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Cristante fa una sciocchezza concettuale enorme: ma hai visto con quale metro arbitra Stieler, sei ammonito, e lascia perdere, non fare quel fallo…è un errore stupido che non mi aspetta da un giocatore d’esperienza. A me il Porto ieri è sembrata poca cosa, senza voler sminuire la Roma. E poi ha sto minorenne in panchina (Anselmi, ndr)…quello ai film vietati ai minori gli chiedono i documenti…dicono che sia un fenomeno, ma il Porto fa ridere come gioca…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Ranieri è un allenatore di grande equilibrio e se ha perso così la pazienza vuol dire che ha avvertito davvero qualcosa che non andava in campo. Se fosse stato Mourinho, avremmo detto: “Vabbè è il solito Mou“, ma siccome Ranieri non ha mai fatto certe cose significa che ha percepito davvero sensazioni negative sull’arbitro…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Ranieri ha fatto benissimo a dire quelle cose, la direzione arbitrale è stata disastrosa, sfacciatamente casalinga, 8 ammoniti, i torti sono evidenti. Se un gentleman come Ranieri protesta in quel modo vuol dire che la misura è colma…Ha fatto bene a tirare in mezzo Rosetti, perchè non si possono designare arbitri palesemente inadeguati, e lui deve spiegarci il motivo…Difficilmente mi è capitato di vedere un arbitro così sfacciatamente casalingo, la cosa era talmente evidente che è stata intollerabile e ha condizionato la partita…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Interessante rivedere la posizione di Mourinho a distanza di anni. Servono persone che dicono come stanno le cose, quando le diceva Mourinho si faceva ironia, ora che lo dice Ranieri ti fai delle domande. Quello che è successo ieri è solo una conseguenza…”

