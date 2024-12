Dybala, i dubbi della Roma: Ranieri vuole tenerlo, il club tentenna

AS ROMA NEWS – E adesso? Come si fa a privarsi di una Joya? Claudio Ranieri, dopo la vittoria con il Parma, è stato chiaro: “C’è una Roma con e una Roma senza Dybala“. Una frase alla José Mourinho, che dice tutto, ovvero: Dybala non si muove, almeno per ora. Ma quello di Ranieri è un parere, uno, se pur autorevole, visto che della Roma è l’allenatore e il dirigente in pectore, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.

Lo scenario, però, potrebbe essere un altro, che va oltre il pensiero di Sir Claudio: Dybala via. Per un motivo molto semplice: guadagna tanto – non è una novità – ed è imminente il rinnovo automatico, tra una manciata di partite, sei, andrebbe a guadagnare il doppio di quello che percepisce ora, quindi intorno ai nove milioni netti a stagione fino al 2026.

La Roma si trova a un bivio, vorrebbe evitare di ritrovarsi a bilancio uno stipendio così oneroso, specie per un calciatore che ha dimostrato in questi anni di non essere affidabile al cento per cento, e allo stesso tempo sta ragionando su soluzioni alternative per non perdere a cuor leggero un calciatore di quel calibro. Ma le offerte sul piatto non sono mai arrivate.

Il procuratore di Paulo, Carlos Novel, si era fatto un giro in Turchia per raccogliere dal Galatasaray una mezza proposta per il suo assistito. Ma la questione si è subito frenata, il Gala sta dirottando le attenzioni su Mikautadze e Novel è tornato in Spagna in attesa della Roma. Le parti sono in attesa: Paulo non vuole passare per quello che vuole andare via, la società non per quella che desidera privarsi del suo giocatore migliore. Dopo le gare con Milan e Lazio due gare, anche in base a come andranno, la situazione potrà schiarirsi definitivamente e insieme si prenderà una decisione, o da una parte o dall’altra.

Fonte: Il Messaggero

