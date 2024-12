Niente derby per Pedro: venti giorni di stop

AS ROMA NOTIZIE – Baroni perde uno degli uomini-derby più attesi: nella sfida con la Roma del 5 gennaio, Pedro non ci sarà. Lesione muscolare per l’ex giallorosso passato gratis alla Lazio nell’estate 2021.

Fatali, per Pedro, i 32 minuti, recupero compreso, giocati sabato a Lecce. Anche in quella occasione, peraltro, lo spagnolo è risultato decisivo, con il cross da cui è nato il gol del 2-1 di Marusic. La lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra lo terrà fuori una ventina di giorni, quindi Pedro sarà costretto a saltare le sfide con Atalanta e Roma.

Baroni in emergenza: per la partita di sabato con l’Atalanta vanno considerati in dubbio anche Romagnoli (problemi agli adduttori), Dia (caviglia malconcia) e Noslin. Gli esami di ieri a Villa Mafalda hanno scongiurato fratture per l’olandese.

