Tutti pazzi per Saelemaekers, ma il prezzo lievita: il Milan chiede 15 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Se non ci fosse stata la doppietta di Paulo Dybala, sarebbe stato l’uomo partita di Roma-Parma. Un gol, un rigore procurato e tanta corsa a coronamento di una prestazione quasi perfetta nel nuovo ruolo di esterno destro. Alexis Saelemaekers, scrive oggi La Repubblica, è uno degli imprescindibili di Ranieri. Jolly fondamentale nella ricostruzione della Roma, il belga si è adattato con versatilità alle diverse prove di formazione adottate da Sir Claudio.

La Roma vuole provare a trattenerlo anche la prossima stagione. Ma non sarà un’operazione facile perché il Milan, proprietaria del suo cartellino, osserva con interesse i miglioramenti di Saelemaekers. E aspetta. Attende che il prezzo si alzi. Perché nel giro di prestiti imbastiti in fretta e furia questa estate tra la Roma e Milan – con Abraham volato da Fonseca per vestire i panni della riserva di lusso – a guadagnarci sono stati i rossoneri. Grazie ad una buona dose di fortuna.

L’operazione tra i due club era stata chiusa a titolo definitivo già a luglio, ma un infortunio al muscolo addominale dell’attaccante inglese aveva fatto saltare l’operazione a titolo definitivo. Settimane di attesa e una nuova trattativa hanno ridisegnato i contorni dell’accordo: rinnovo fino al 2027 per entrambi e prestito secco. Una manna per il Milan che la prossima estate potrà impostare il prezzo del suo cartellino. Base di partenza 15 milioni di euro, almeno per ora. Ma il prezzo potrebbe salire se il belga continuerà a giocare così.

Fonte: La Repubblica

