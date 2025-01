DYBALA: “Il mio sogno è vincere la Champions, con la Roma o con un’altra squadra”, PAREDES: “Di Maria diventerà allenatore, io sarò il suo vice”

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala e Leandro Paredes hanno partecipato a una diretta su Twitch con il noto streamer C0ker e i due argentini sono stati protagonisti di numerosi sketch tra cui una videocall a sorpresa con un tifoso, il quale impazzisce di gioia al momento di trovarsi davanti i due campioni del mondo.

Successivamente il gruppo si è soffermato su tematiche legate al calcio, con Dybala che ha svelato il suo sogno: “Voglio vincere la Champions, con la Roma o con qualunque altra squadra“. Poi ha rivelato un retroscena su un mancato trasferimento in Ligue 1 ai tempi della Juventus: “In passato ero molto vicino alla conclusione di due trasferimenti, uno di questi al Paris Saint-Germain”. Poi Paulo ha parlato della vittoria del Mondiale in Qatar: “Per me sono stati più intensi i due/tre giorni dopo il Mondiale”.

Paredes, invece, ha parlato del suo futuro in panchina come tecnico: “Angel Di María diventerà un allenatore e io sarò il suo assistente“. Poi si cambia tema: “La passione più grande dopo il calcio? Il padel“, risponde Leandro. “Leggere“, dice Dybala, con Paredes e C0ker scoppiano in una fragorosa risata.

