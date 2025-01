“ON AIR!” – CASANO: “Con Pellegrini al Napoli certezza quasi assoluta dell’arrivo di Frattesi”, ROSSI: “Al 16 gennaio la casella acquisti è ancora a zero”, PRUZZO: “Ma dov’è la rivoluzione annunciata?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “A me la spiegazione che Ranieri dà su Soulè e Baldanzi mi sembra un po’ sciocchina…dice che sceglie Baldanzi perchè lui i sei mesi di apprendistato alla Roma li aveva già fatti l’anno scorso, ma Soulè a Roma c’è arrivato questa estate, quindi anche lui si è fatto sei mesi, per cui le misure le ha già prese. Non mi convincerete mai che uno come Soulè, che l’anno scorso faceva il titolare in una squadra di Serie A dove ha fatto 14 gol, abbia bisogno di un anno di panchina alla Roma per essere buono per l’anno prossimo…lui deve andare in prestito… A me ste montagne russe che fa Ranieri mi convincono poco. Forse è una strategia per buttarla in caciara e non farci capire niente, ma sono un po’ perplesso…Intanto siamo arrivati al 16 gennaio e la casella degli acquisti è zero. Eravamo tutti d’accordo che il 2 gennaio servivano rinforzi subito e pure forti. Siamo al 16 gennaio e siamo ancora a “uovo”…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La differenza di toni da parte di Ranieri tra Soulè e Baldanzi e Pellegrini l’ho percepita anche io. Dei primi due dice che rimangono, su Pellegrini dice: “Secondo me rimane, ma se trova una squadra dove lui è contento ne parliamo…“. Soulè io l’avrei mandato in prestito più di Baldanzi…lo avrei mandato al Venezia di Di Francesco, giocherebbe sempre, ma evidentemente Ranieri la pensa diversamente e dobbiamo fidarci della sua gestione…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io su Frattesi resto abbastanza fiducioso, secondo me se si chiude, lo si fa intorno ai 35 milioni, bonus compresi. Se poi si dovesse aprire il discorso di Pellegrini al Napoli allora ne avrei certezza quasi assoluta. A oggi secondo me per Frattesi è 60 no e 40 sì…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Se arriva Frattesi, con un altro paio di acquisti non hai dato una tinteggiata, ma hai cominciato una bella ristrutturazione. Ma senza Frattesi, che mercato fa la Roma? Prende Rensch…e poi? Con Frattesi prendi un titolare che ti cambia la stagione in corso, e in più è un rinforzo per il prossimo anno, ci starebbe tutto. Se non lo prendi, chi compri che ti può cambiare la stagione?…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Secondo me Frattesi si farà molto probabilmente. Io dico 70% sì e 30% no. A me l’unica cosa che preoccupa sono gli infortuni di Mkhitaryan e Calhanoglu, e ora che ricomincia la Champions l’Inter o trova un giocatore subito al suo posto, oppure è dura…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il terzino deve sapere difendere e attaccare, deve correre…Cafu appena arrivato faceva il fenomeno. Se sei un centrocampista, anche se sei fortissimo, devi capire come si muove la squadra e capire i dettami dell’allenatore. Se sei un difensore centrale, devi capire se la difesa si alza, si abbassa…Ma la punta e l’esterno quello devono fare, dovrebbe essere più facile…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Non mi fido di Ghisolfi sui terzini dopo che ha preso Saud e Dahl. Rensch mi sembra un altro prospetto, e non solo per età, perchè ci sono calciatori di 22 anni già formati che fanno la differenza. Rensch è un giocatore ancora da scoprire, non mi pare che mezza Europa si sia girata verso di lui…non è uno di quelli che prendi e fa il titolare. E’ uno da inserire nei meccanismi della squadra e nel campionato italiano. Quindi ricominciamo…boh…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Cristante e Pellegrini? La Roma vuole liberarsi di entrambi, non so se ci riuscirà a gennaio. La risposta che dà Ranieri su Pellegrini ieri mi sembra abbastanza chiara… Paredes? Ranieri ha convinto i famosi tre che compongono la spina dorsale, Hummels, Paredes e Dybala, a chiudere la stagione qua. Mi farebbe molto strano pensare a una partenza di Paredes a gennaio. Io questa possibilità la escludo. Che poi il Boca abbia già un accordo con lui per giugno, quello ci sta. Però poi magari Ranieri lo convince a restare un altro anno, quello non lo escludo…Frattesi? Partita che resta aperta, la volontà del giocatore è chiara e all’Inter, al di là delle dichiarazioni pubbliche, un introito economico fa comodo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Mi dicono che Ghisolfi dovrebbe partire per Milano per chiudere qualche operazione. Oggi ad esempio potrebbe esserci un incontro tra il procuratore di Saelemaekers con il Milan. Se accetterei uno scambio alla pari con Abraham? Se dai una valutazione di 12 milioni a entrambi no, se li valuti 18-20 sì, almeno con Abraham faresti una plusvalenza. Però secondo me la Roma uno scambio alla pari non lo fa, almeno un paio di milioni sopra li vorrebbe…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Rensch secondo me arriva, l’Ajax difficilmente rinuncerà a quei soldi. Penso si possa chiudere a 5 milioni. Mi sorprenderei molto se la Roma non lo prendesse. E non si fermerà lì. Frattesi è un affare da fine mercato. Ranieri su Pellegrini dà sempre risposte che lasciano aperte tutte le interpretazioni: se il giocatore decidesse di andare via, la Roma non farebbe barricate. Le squadre non mancano, c’è il Napoli, c’è l’Inter, ma lui vorrebbe restare alla Roma. Io mi aspettavo un mercato diverso, io pensavo che la prima settimana la Roma prendesse due terzini e un attaccante, e invece si sta ancora trattando ma per un centrocampista…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Rensch? L’Ajax dei suoi terzini, quello forte se lo vuole tenere… Si parlava di rivoluzione a gennaio, ma secondo me non si muoverà niente a parte forse qualche scambio di prestiti. Io aspetto di capirne un po’ di più…”

