Frattesi-Roma, affare last minute: cosa manca per chiudere l’accordo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il motto della pubblicità illumina l’antistadio di San Siro, zona vip: “Amarti è destino”. Scorrono le immagini nerazzurre, spunta Davide Frattesi che con un sorriso grande così sponsorizza insieme a Pavard il nuovo Inter Store, scrive oggi il Corriere dello Sport (E. Maida). Quell’energia positiva di una foto piena di progetti stride con la situazione attuale, in cui Frattesi non può più programmare niente: ha deciso di tornare alla Roma – è almeno la terza volta che succede da quando l’ha lasciata giovanissimo per imparare le regole del professionismo – ma non è nelle condizioni di scegliere da solo. Deve aspettare che le due società si mettano d’accordo entro la fine del mese. O magari a giugno, chissà.

Il caso, esploso dopo Inter-Como quando Inzaghi preferì schierare Barella che aveva appena ripreso gli allenamenti dopo un infortunio, è ormai acclarato. Tutti sanno tutto. L’Inter, che nel frattempo ha perso Calhanoglu e spera di recuperare velocemente Mkhitaryan, ha preso atto dell’orientamento di Frattesi e dei conseguenti movimenti del procuratore Riso. La Roma ha già sistemato una bozza di accordo con il giocatore per un contratto fino al 30 giugno 2029, quattro anni e mezzo. Ma le posizioni aziendali sono ancora lontane: Marotta pretende 40-45 milioni per vendere un centrocampista della Nazionale, Ranieri ha garantito davanti a telecamere e microfoni che la Roma non arriverà a quelle cifre. E Frattesi ringhia, pensando che senza assaggiare il nerazzurro non gusterà più l’azzurro.

Ieri sera, prima della partita contro il Bologna, Inzaghi ha chiarito la scelta di tenerlo ancora fuori nonostante l’emergenza: “Davide non è al massimo fisicamente, si sta trascinando qualche problemino, ma sta dimostrando grande disponibilità. Ha uno spirito ottimo, spero che continui così”. Eppure i contatti proseguono, pazientemente. Con il Napoli sullo sfondo, interessato a Frattesi e anche a Lorenzo Pellegrini che nelle prossime due settimane potrebbe sbloccare la trattativa se trovasse una destinazione così gradita da spingerlo a lasciare la strada di casa. L’Inter non ha fretta perché sta vivendo un’emergenza centrocampisti e deve ancora giocare due partite importantissime di Champions League, alle quali potrebbe partecipare Frattesi ma non l’eventuale sostituto. Nessuno sconto, insomma.

La Roma a sua volta prende tempo prima di formalizzare un’offerta in prestito con obbligo di riscatto che si annuncia molto articolata (tra dilazioni di pagamento, bonus e percentuale sulla futura rivendita), perché sta cercando di piazzare qualche giocatore costoso e non più strategico dopo aver già ceduto Le Fée al Sunderland. Ad esempio Cristante, che è un’opzione per l’Inter e potrebbe far comodo alla Fiorentina. La sensazione è che fino agli ultimi giorni di gennaio, considerando che anche la Roma è impegnata in Europa League, non succederà nulla. L’affare si giocherà nelle ultime ore, come una finale. Ma molto dipenderà anche da cosa sarà successo nel frattempo: nel calcio, nel mercato, gli umori cambiano in fretta.

Fonte: Corriere dello Sport

